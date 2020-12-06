"Вдруг будет еще один ребенок": Сосо Павлиашвили отказался идти в ЗАГС

Сосо Павлиашвили не скрывает личную жизнь и охотно рассказывает о семейных планах. На этот раз музыкант поделился весьма неожиданной новостью со своими поклонниками. Он заявил, что не готов надеть на свою возлюбленную обручальное кольцо даже после 23-х совместно прожитых лет.

Однако эта жизненная позиция не помешала Сосо Павлиашвили пройти обряд венчания. На долгожданном событии присутствовали только самые близкие люди. Сам же певец никогда не скрывал, что его не интересует ошеломительный успех в карьере, он всегда был заинтересован в создании счастливой и крепкой семьи.

Похоже, что для Сосо Павлиашвили штамп в паспорте не является главным показателем построения надежных семейных уз. И вот, спустя несколько десятков лет, музыкант решился заключить вместе со своей возлюбленной брак на небесах.

"Самый страшный сон, в котором дочери и сын не слушаются. Или Ирочка разлюбила. Надеюсь, такого никогда не случится. Если бог даст, может быть, у меня будет еще один ребенок", – откровенно признался Сосо.

Доподлинно неизвестно, как невеста артиста относится к безымянному пальцу без кольца. В одном из интервью Павлиашвили рассказал, что его красавица смогла бы всю жизнь прожить без похода в ЗАГС. Остается только гадать, о чем думает Ирина на самом деле.

Стоит отметить, что всеми любимый исполнитель однажды был в браке. Однако этот опыт не пришелся ему по вкусу. Уже в 1997 году он познакомился с Ириной Патлах, которой на тот момент было всего 16 лет. Несмотря на то, что тайных влюбленных разделяла внушительная разница в возрасте и другой брак Сосо, музыкант добился расположения спутницы и оставил экс-супругу.