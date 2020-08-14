"Ходящие по трупам монстры": врач запретил рожать молодой жене Павлиашвили

Москва после полугодового застоя возвращается к светской жизни. На одном из первых посткарантинных мероприятий побывали певец Сосо Павлиашвили с молодой женой Ириной Патлах. С ними встретился корреспондент "Дни.ру".

"С марта мы живем за городом. И даже сегодня, когда почти все ограничения сняты, в Москву пока выезжаем только по делам, – призналась Ирина. – Для Сосо эти месяцы самоизоляции были тяжелыми, пытке подобными. Он привык к активной жизни, ему требуется подпитка зрительской энергии, а концертов не было".

В Подмосковье с новой семьей певца пожили его бывшая жена Нино Учанейшвили и сын Леван. А сегодня в доме тихо. "Нино вернулась на родину в Тбилиси, а мы своих дочерей Лизу и Сандру отправили в детский лагерь, – сообщила Ирина. – Девочки никогда в жизни там не были, поэтому немного тревожимся. С другой стороны, хорошо, что они смогут познакомиться с детьми разных возрастов, две недели проведут в новой среде".

Сейчас, когда никто не мешает, Ирине и Сосо можно подумать о продолжении рода. Младшей их дочери 12 лет, старшей скоро исполнится 16. Сам бог велел снова испытать радость рождения ребенка! "Мы очень хотим третьего. Например, сына, – улыбнулась Ирина. – Хотим и готовы к этому, но все ведь на небесах решается!"

"К тому же мой врач категорически запретила в этом году заводить детей. Везде сейчас тревожная атмосфера, страх, опасность, и все это может сказаться на детях не лучшим образом. Они родятся или ходящими по трупам монстрами, или с серьезными психологическими проблемами. А вот в будущем году, когда все закончится, самое благоприятное время для зачатия ребенка – время благодарности, воскрешения, радости", – подчеркнула жена Павлиашвили.