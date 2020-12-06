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Шоу-бизнес

"Пусть приходит к вам во снах": в семье Яковлевой горе

Алена Яковлева. Фото: Natalya Loginova//Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне стало известно, что мать Алены Яковлевой умерла на 88 году жизни. Трагичные новости огласила наследница актрисы. Звездная внучка рассказала о семейной утрате в социальных сетях.
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Душераздирающая публикация появилась в личном блоге дочери Алены Яковлевой еще вчера. Девушка написала о трагичном событии и почтила память усопшей бабушки. Стоит отметить, что вся семья артистки любила "стальную" женщину. Родственницы отмечали, что Кира Андреевна была советской барышней, прошедшей огонь, воду и медные трубы по несколько раз.

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Звездная внучка добавила, что женщина являлась лучшим примером. Сама же Алена Яковлева постоянно тянулась к матери и пыталась доказать свою значимость в этом мире.

"Не описать словами, как я ее любила. Она была не просто моей бабушкой. Она была личностью. Королевой. Это слово многое говорит о ней. Аристократизм, стать, интеллигентность, чувство достоинства, стиля, невероятная красота во всем. Светлая память. Яковлева Кира Андреевна 02.09.1932 – 5.12.2020", – откровенно заявила Мария Козакова.

Многочисленная аудитория сразу же поспешила высказать свои соболезнования семье Яковлевой. Подписчики добавили, что весь женский род перенял лучшие черты своей родственницы. Ведь Алена настолько сильно похожа на мать, что большинство пользователей социальной сети не смогли отличить ее даже на фотографии.

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Публикация от Мария Козакова (@mashakozakova)

Аудитория почтила память Киры Андреевны. Убитым горем родственниками пожелали всегда оставаться сильными и ждать женщину во снах. Напомним, звездная бабушка была первой женой актера Юрия Яковлева. Молодая девушка развелась с артистом в 1961 году, находясь на седьмом месяце беременности. Поговаривают, что главный герой фильма "Иван Васильевич меняет профессию" оставил возлюбленную ради дочери Аркадия Райкина – Екатерины.

Автор: 6 декабря 2020, 12:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына

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