"Довела себя": Костлявые ребра Гагариной напугали народ

Исхудавшая Полина Гагарина любит демонстрировать результаты работы над своим телом. Однако с каждым новым днем россияне все больше волнуются за состояние здоровья знаменитой блондинки.

В начале карьеры Полина Гагарина могла похвастаться пышным бюстом и плотным телосложением. После рождения сына в 2007 году она решила, что пора худеть и сильно изменилась, сидя на строгих диетах. В нынешней хрупкой белокурой звезде трудно узнать победительницу второй "Фабрики звезд", ведь она весит 47 килограммов. Поклонники обеспокоены состоянием поп-дивы и просят кумира как можно скорее набрать вес.

Совсем недавно Полина Гагарина вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где сделала несколько снимков в купальнике. Последняя фотография звезды в бикини довела пользователей Сети до шокового состояния. В кадре исхудавшая певица лежит на спине возле бассейна, а ее ребра предательски торчат, усиливая переживания поклонников артистки.

"На флюрографии можно экономить. Всё и так видно.", "Ужас, скелет, анорексия", "Господи, и зачем превратила себя в скелета.", "Довела себя, одни кости", "Ну и вобла", "Скелет и кожа", "Анорексия уже началась", "По тебе можно изучать анатомию", " Звезда в обмороке?", "Ужас, как рёбра некрасиво выпивают, чересчур!", – написали подписчики знаменитости в комментариях. Полина Гагарина проигнорировала критику и просьбы фанатов прекратить морить себя голодом.