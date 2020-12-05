"Все время об этом думаю": Ахеджакова заговорила о смерти

82-летняя звезда всю свою сознательную жизнь посвятила карьере и творческому развитию. Лия Ахеджакова дважды была замужем, но так и не смогла родить наследников. В одном из интервью она призналась, что ни о чем не жалеет.
Однако актрису периодически посещают странные мысли. То ли это бушующая пандемия коронавируса "вдохновила" Ахеджакову поразмышлять на непривычные темы, то ли прожитые года дают о себе знать.
"Возраст – это такая жуткая сволочь. Незаметно подбирается. Я так и не узнала, в чем смысл жизни. Еще не знаю, что такое смерть, но скоро узнаю. Все время думаю об этом", – заявила Лия Меджидовна.
Звезда киноленты "Служебный роман" всегда думает о будущем. Советская актриса предпочитает не вспоминать об ушедшем времени, а смотреть только вперед и наслаждаться моментом.
Стоит отметить, что коронавирус лишил работы не только музыкантов, но и артистов театров. Несколько месяцев подряд Лия Ахеджакова сидит без дела. По словам актрисы, самоизоляция стала дня ее настоящим испытанием. Ведь она не привыкла просить о помощи своих родственников и ежедневно находиться дома.
Свою последнюю роль актриса сыграла как раз перед пандемией. Однако Ахеджакова все еще верит, что совсем скоро будет изображать очередную главную героиню.
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