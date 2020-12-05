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"Все время об этом думаю": Ахеджакова заговорила о смерти

Лия Ахеджакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лия Ахеджакова ведет активный образ жизни и вовсю снимается в отечественном кино. Несмотря на насыщенный график и полную загруженность, артистка находит время, чтобы подумать о смерти и ее последствиях. Неужели народная артистка собралась умирать?
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82-летняя звезда всю свою сознательную жизнь посвятила карьере и творческому развитию. Лия Ахеджакова дважды была замужем, но так и не смогла родить наследников. В одном из интервью она призналась, что ни о чем не жалеет.

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 Лия Меджидовна Ахеджакова

Лия Меджидовна Ахеджакова актриса театра и кино

Однако актрису периодически посещают странные мысли. То ли это бушующая пандемия коронавируса "вдохновила" Ахеджакову поразмышлять на непривычные темы, то ли прожитые года дают о себе знать.

"Возраст – это такая жуткая сволочь. Незаметно подбирается. Я так и не узнала, в чем смысл жизни. Еще не знаю, что такое смерть, но скоро узнаю. Все время думаю об этом", – заявила Лия Меджидовна.

Звезда киноленты "Служебный роман" всегда думает о будущем. Советская актриса предпочитает не вспоминать об ушедшем времени, а смотреть только вперед и наслаждаться моментом.

Стоит отметить, что коронавирус лишил работы не только музыкантов, но и артистов театров. Несколько месяцев подряд Лия Ахеджакова сидит без дела. По словам актрисы, самоизоляция стала дня ее настоящим испытанием. Ведь она не привыкла просить о помощи своих родственников и ежедневно находиться дома.

Свою последнюю роль актриса сыграла как раз перед пандемией. Однако Ахеджакова все еще верит, что совсем скоро будет изображать очередную главную героиню.

Автор: 5 декабря 2020, 17:27 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

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