"Сколько можно гавкать?": Шнуров сделал важное заявление

Вокалист любит высказывать мнение по актуальным вопросам. Собственную точку зрения Сергей Шнуров предпочитает выражать в стихотворной форме. Поэзы музыкант периодически публикует в инстаграм-аккаунте.
Судя по всему, артист пришел к выводу, что народ немного утомлен его творчеством. Шнуров решил ненадолго забыть о сочинительстве. О своем решении взять перерыв на месяц Сергей сообщил в поэтической форме. Артист отметил, что в последнее время его заносит, а это не соответствует его статусу.
"Шнуров, сколько можно гавкать? / Ты же дяденька большой. / Что-то ты и впрямь как шавка. / У тебя ж все хорошо", – самокритично отметил Сергей.
Артист пока не решил, чем займется в свободное от сочинительства время. Музыкант предположил, что, возможно, вновь начнет пить.
Отметим, как раз накануне резидент шоу "Comedy Club" Илья Соболев раскритиковал Сергея Шнурова. Артист отметил, что музыкант стал "в каждой бочке затычкой". Комик считает, что от стихов певца хочется и смеяться, и плакать. Дескать, Сергей сознательно не затрагивает в своих стихах по-настоящему важные и серьезные события.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Парень бьёт
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Украшка полное <цензура>!
Про ненависть к женщине, а ты выбирай свою
Одноклассник задолбал!
Важно ли женщине от кого рожать?