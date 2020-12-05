"В чем мать родила": Нюшу застали врасплох в эфире "Первого канала"

Поп-дива любит делиться в инстаграм-канале пикантными фотографиями в разных ракурсах. Пользователи Сети не раз делали певице Нюше замечания из-за слишком интимных кадров и неприличных ракурсов. Однако упреки подписчиков не повлияли на поступки звезды, ведь она продолжает делиться новыми снимками откровенного характера. Телеведущий Иван Ургант решил узнать у Нюши, зачем она оголяется перед фотографами.
Когда Иван Ургант показывал зрителям распечатанные снимки Нюши в бикини, публика хохотала. Происходящее застало девушку врасплох, она с трудом находила слова, чтобы оправдать такие кадры. Удар взял на себя телеведущий, юмористически объяснив зрителям, что так Нюша привлекает внимание к насущным проблемам человечества. "Значит, тема этой фотографии, я так понимаю, не обнаженная женщина в чем практически ее родила мать, а экосреда, да?", – спросил певицу комик. Звезде ничего не осталось, как согласиться с ним.
Для интервью с Иваном Ургантом певица Нюша нарядилась в достаточно экстравагантный наряд – короткое и узкое платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Чтобы подчеркнуть оголенную часть тела, Нюша забрала волосы в хвост и надела блестящие длинные серьги, которые спадают до ключиц.
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