"Не осталось стыда!": замужней Нюше врезали за разврат

Певица Нюша в последнее время увлеклась вопросами экологии. Девушка агитирует за осознанное потребление, а заодно запустила собственный бренд одежды. На этот раз звезда представила на суд публики бикини из переработанных материалов.

Накануне артистка опубликовала в личном блоге снимок в купальнике. Знаменитость стоит на красном фоне в плавках и топике оранжевого цвета. Вероятно, чтобы подчеркнуть, что вещи сделаны из старых рыболовных снастей, бюстгальтер обрамлен тонкими фиолетовыми бечевками.

Артистка отметила, что раньше эти сети плавали в океане и мешали рыбам, а теперь обрили новую жизнь. В подписи к снимку Нюша рассказала, где можно купить изделия производства ее бренда.

Впрочем, многие поклонники негативно отнеслись к фотографии исполнительницы. Некоторые посчитали, что замужней женщине не стоит выставлять на всеобщее обозрение развратные снимке в купальнике, да еще и в такой призывной позе. Однако, несмотря на критику, благородный посыл Нюши все же оценили.

"А к чему это полуголая фотка? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем купальник, прям в сетях надо ходить!", "Вот интересно, для чего замужней женщине, а тем более матери обнажатся? Разве это последняя возможность быть в тренде", "Вообще не осталось стыда", "Что за мода такая трусы затягивать под самые ребра", "Ню, зачем разделась? Не надо быть такой как все(", "Как всегда.. информация серьезная, а стоит полуголая.. можно хотя бы надеть что-то приличное?",