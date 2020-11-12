"Не осталось стыда!": замужней Нюше врезали за разврат

Накануне артистка опубликовала в личном блоге снимок в купальнике. Знаменитость стоит на красном фоне в плавках и топике оранжевого цвета. Вероятно, чтобы подчеркнуть, что вещи сделаны из старых рыболовных снастей, бюстгальтер обрамлен тонкими фиолетовыми бечевками.
Артистка отметила, что раньше эти сети плавали в океане и мешали рыбам, а теперь обрили новую жизнь. В подписи к снимку Нюша рассказала, где можно купить изделия производства ее бренда.
Впрочем, многие поклонники негативно отнеслись к фотографии исполнительницы. Некоторые посчитали, что замужней женщине не стоит выставлять на всеобщее обозрение развратные снимке в купальнике, да еще и в такой призывной позе. Однако, несмотря на критику, благородный посыл Нюши все же оценили.
"А к чему это полуголая фотка? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем купальник, прям в сетях надо ходить!", "Вот интересно, для чего замужней женщине, а тем более матери обнажатся? Разве это последняя возможность быть в тренде", "Вообще не осталось стыда", "Что за мода такая трусы затягивать под самые ребра", "Ню, зачем разделась? Не надо быть такой как все(", "Как всегда.. информация серьезная, а стоит полуголая.. можно хотя бы надеть что-то приличное?",
Популярные темы форума
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?
Чувствую влечение к другу
Дзюба облажался
Азербайджан сбил наш вертолет
Дочь эскортница