Ротару вернулась в Россию ради денег на фоне бушующего коронавируса

Народная артистка СССР станет участницей долгожданного и популярного события в сфере музыки. София Ротару долгое время не была в России и, наконец, решилась выступить на грандиозном фестивале "Песня года – 2020", несмотря на риск заразиться ковидом. 5 декабря 2020 года она продемонстрирует вокальное мастерство на "ВТБ Арене" в Москве.
О подготовке звезды к концерту стало известно из инстаграм-истории ее родственницы Светланы Евдокименко. Невестка Софии Ротару поделилась видеороликом, на котором певица примеряет наряд для выступления на концерте. Женщина предстала перед камерой в алом платье до пола. Эффектный наряд артистки украшен широкими воланами.
Руководство "Песни года – 2020" позаботилось о мерах безопасности в условиях пандемии. Все участники и организаторы фестиваля перед торжеством сдадут тесты на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что ковид не угрожает их здоровью на мероприятии. Об этом сообщила ведущая концерта Лера Кудрявцева.
Поклонники Софии Ротару надеются, что знаменитость успешно сдаст тест и покорит публику своим появлением на сцене. Многие любители творчества певицы специально приедут на "Песню года – 2020", чтобы послушать известную артистку вживую.
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