Ургант припомнил Киркорову роскошную пирушку в разгар смертельной пандемии

Пандемия внесла серьезные коррективы в жизнь звезд. Большинство артистов потеряли работу и были вынуждены найти новые источники дохода. Согласно указу мэра Москвы, почти все мероприятия отменены, а те, что все еще разрешены, проводятся исключительно при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.
Но, как говорится, королям закон не писан. Особенно, если ты представитель отечественного шоу-бизнеса. К слову, Филипп Киркоров решил не ограничиваться семейным кругом, а пригласил на день рождения наследницы всю светскую элиту.
Стоит отметить, что в свои девять лет Алла-Виктория получила весьма крупный подарок. Всеми известный артист вручил девочке золотой браслет стоимостью полмиллиона рублей. Многие гости не отстали от артиста и преподнесли имениннице дорогие презенты.
Грандиозное событие не прошло мимо Ивана Урганта. Телеведущий Первого канала обратил внимание на "пир во время чумы" и шутливо позвал на помощь солиста группы "Ленинград". Напомним, Сергей Шнуров уже несколько месяцев подряд борется с "безответственными звездами", игнорирующими всеобщие запреты.
"Филипп Киркоров организовал масштабное празднование дня рождения для своей дочери Аллы-Виктории. Поздравить девочку пришло большое количество людей: Андрей Малахов, Ани Лорак, Ольга Бузова и Сергей Лазарев. Ну что, Сергей Шнуров? Давай!", – надменно выразил свое мнение ведущий.
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