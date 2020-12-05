"Организм ему прочистили": Что ждет Алибасова после экстренной госпитализации

В настоящее время 73-летний Бари Алибасов находится в общем отделении больницы. Врачи зафиксировали, что к неотложной госпитализации музыканта привело отравление токсическим веществом. Сын знаменитости уточнил, что ядовитый состав, который причинил вред организму артиста, еще не выявлен. Бари Алибасов сдал необходимые анализы, но их результаты будут только 7 декабря. Медики считают, что "Виагра" может быть причиной отравления, но пока это лишь предположение.
Алибасов-младший утверждает, что состояние отца более-менее нормальное. Мужчина заявил, что жизнь знаменитого артиста не под угрозой, опасности нет. "Организм ему прочистили", – выразился Алибасов– младший. Однако давление музыканта все еще не нормализовалось.
Лечащие врачи будут рассматривать результаты анализов Бари Алибасова, а после этого выпишут ему полноценное лечение в соответствии с его состоянием. Врачи пообещали отпустить музыканта из стационара уже в эти выходные – 5 или 6 декабря. Алибасов-младший готовится собственноручно забрать больного родителя из больницы.
Напомним, что сплетни о передозировке продюсера "Виагрой" укрепил Иван Ургант на "Первом канале". В эфире шоу телеведущий пригласил Бари Алибасова на программу, чтобы он поделился подробностями ситуации.
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