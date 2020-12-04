"Может возникнуть шок": врач рассказала, чем обернется для Алибасова передозировка "Виагрой"

Гаврилюк рассказала, что препараты этой группы изначально были разработаны для пациентов "кардиологического профиля: для расширения сосудов, снижение давления". Эректильная функция стала одним из побочных явлений, однако именно она принесла настоящий успех препарату.
Врач уверена, что потенция – это прекрасно, однако стоит учитывать, что прием "Виагры" совместно с другими лекарствами, понижающими давление, может вызывать "необратимую гипотензию". В этой ситуации существует вероятность того, что даже медики будут не в силах стабилизировать состояние пациента.
Наталья сообщила, что особенно опасными подобные исходы являются для возрастных пациентов. "Последствия плохие для головного мозга, который в этот момент страдает из-за снижения поступления кислорода, страдают почки. В целом может возникнуть так называемый шок – резкое падение артериального давления", – объяснила доктор.
Специалист считает, что в возрасте Бари Алибасова у людей уже существует приличное количество проблем с сосудами, поэтому почти все прибегают к медикаментам для снижения давления. Однако проблема заключается в том, что врачи не объясняют пациентам, что в этом случае прием "Виагры" может стать смертельной ошибкой.
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