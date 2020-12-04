"Интересует только нажива": представитель Союза кинематографистов заклеймил Цивина и Дрожжину

Накануне в эфире шоу "Пусть говорят" появился заместитель председателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев. Режиссер рассказал, что вопросы к деятельности пары у него есть достаточно давно.
"Отношение к Союзу кинематографистов имеет только она, но это ненадолго. Часто случалось такое, что они посещали мероприятие Союза кинематографистов. Тогда они стояли в залах и ждали, пока погаснет свет. Когда же это происходило, они занимали свободные места в первом ряду", – рассказал он. Лаврентьев сообщил, что подобная двуличность возмущала многих.
Режиссер также рассказал про неприятный инцидент, случившийся на похоронах Марлена Хуциева. После трогательной церемонии прощания из зала попросили выйти всех, кроме самых близких. Клим Лаврентев был шокирован, увидев, что Дрожжина и Цивин даже не сдвинулись с места. Ему пришлось подойти и объяснить супругам, что с их стороны было бы правильно покинуть помещение.
Михаил Цивин и Наталья Дрожжина практически все свое время отдавали Дому ветеранов сцены. Они помогали деятелям искусства, которые остались совершенно одни. Лаврентьев рассказал, что эти люди жили там "десятилетиями". "При этом у каждого квартиры на Кутузовском проспекте и в других хороших районах Москвы. Понимаете, Цивин и Дрожжина – это падальщики, которых интересует только нажива", – резко высказался режиссер.
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