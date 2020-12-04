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Шоу-бизнес

"Интересует только нажива": представитель Союза кинематографистов заклеймил Цивина и Дрожжину

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Долгое время эти люди считались крайне уважаемыми: их благодарили за помощь и вклад в жизни других, их деятельностью восхищались. Однако после ужасающей истории с семьей покойного великого актера Алексея Баталова все сильно изменилось.
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Накануне в эфире шоу "Пусть говорят" появился заместитель председателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев. Режиссер рассказал, что вопросы к деятельности пары у него есть достаточно давно.

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"Отношение к Союзу кинематографистов имеет только она, но это ненадолго. Часто случалось такое, что они посещали мероприятие Союза кинематографистов. Тогда они стояли в залах и ждали, пока погаснет свет. Когда же это происходило, они занимали свободные места в первом ряду", – рассказал он. Лаврентьев сообщил, что подобная двуличность возмущала многих.

Режиссер также рассказал про неприятный инцидент, случившийся на похоронах Марлена Хуциева. После трогательной церемонии прощания из зала попросили выйти всех, кроме самых близких. Клим Лаврентев был шокирован, увидев, что Дрожжина и Цивин даже не сдвинулись с места. Ему пришлось подойти и объяснить супругам, что с их стороны было бы правильно покинуть помещение.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина практически все свое время отдавали Дому ветеранов сцены. Они помогали деятелям искусства, которые остались совершенно одни. Лаврентьев рассказал, что эти люди жили там "десятилетиями". "При этом у каждого квартиры на Кутузовском проспекте и в других хороших районах Москвы. Понимаете, Цивин и Дрожжина – это падальщики, которых интересует только нажива", – резко высказался режиссер.


Автор: 4 декабря 2020, 13:09 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Тараканьи бега
Ответить
А где все эти деятели раньше были?
Почему они только сейчас со своими громкими разоблачениями повылазили из всех щелей, как тараканы?
Получается, что всё видели, всё знали, но молчали?
А теперь им дали команду и они побежали на ТВ наперегонки за гонорарами и званиями «самых честных и правдивых»?!
Тараканьи бега
Ответить
А где все эти деятели раньше были?
Почему они только сейчас со своими громкими повылазили из всех щелей, как тараканы?
Получается, что всё видели, всё знали, но молчали?
А теперь им дали команду и они побежали на ТВ наперегонки за гонорарами и званиями «самых честных и правдивых»?!
Гость
Ответить
Люди без стыда и совести!!!!!!!!!!!!!!!!
1

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