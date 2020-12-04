"Интересует только нажива": представитель Союза кинематографистов заклеймил Цивина и Дрожжину

Долгое время эти люди считались крайне уважаемыми: их благодарили за помощь и вклад в жизни других, их деятельностью восхищались. Однако после ужасающей истории с семьей покойного великого актера Алексея Баталова все сильно изменилось.

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