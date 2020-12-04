На Первом канале всей страной высмеяли попавшего в больницу Алибасова

Судя по всему, продюсер хотел произвести впечатление на свою молодую любовницу, которая сейчас находится на внушительном сроке беременности. Девушка значительно моложе Бари Каримовича. Артист собирается на ней жениться сразу после официального развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Сын Алибасова опроверг слухи о том, что госпитализация отца могла быть пиар-ходом. По словам Бари-младшего, врачи пригласили его в клинику, чтобы поговорить о чем-то важном. Это вызывает определенные опасения.
На Первом канале здоровье продюсера стало предметом для шуток. В шоу "Вечерний Ургант" ведущий высмеял проблемы артиста, отметив, что Бари Алибасов – первый человек, который поучаствовал в американской свингер-вечеринке онлайн. Иван Ургант заявил, что у звезды все закончится хорошо, однако он не поверит в слухи, пока артист лично не подтвердит правдивость истории.
"Поэтому передайте Бари Алибасову, чтобы был у нас завтра как штык", – сыронизировал телеведущий.
Напомним, что продюсер уже выбрал имя для будущего ребенка. Он хочет, чтобы наследник, зачатый в 2020 году, носил имя в честь коронавируса. Если родится мальчик, артист назовет его Ковид, а если девочка – Пандемия.
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