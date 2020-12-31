"Уже наотмечалась?": валяющейся в сугробе Бондарчук просят больше не наливать

В декабре очаровательной Светлане Бондарчук исполнилось 52 года. Но выглядит все еще она как юная прекрасная девушка. И очередная забавная фотосессия, которая появилась на ее странице в социальной сети – лучшее тому подтверждение.
Светлана позирует на трассе и под елкой, стоя и даже лежа. Фотография того, как бывшая жена Федора Бондарчука в дорогой шубе валяется в снегу, вызвала немало восторгов и пересудов.
"Наотмечалась?", "Светке больше не наливать!", "Как-то рано начала праздновать новый год", "Фотка в позе лежа просто угар", "Какая красота вокруг. Света в лежку", – веселятся люди. Для многих из них Светлана – пример неиссякаемого оптимизма, энергии и позитива. Поэтому все понимают, что она просто шутит.
Впрочем, судя по всему, Бондарчук всегда знает свою меру и дозу. "Срочно всем спать – завтра Новый год", – написала она в "Инстаграме" под утро. Теперь поклонники ждут, когда Света проснется и снова порадует подписчиков зажигательными снимками.
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