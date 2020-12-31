"Уже наотмечалась?": валяющейся в сугробе Бондарчук просят больше не наливать

Уходящий год выдался непростым для модели, ведущей и светской львицы Светланы Бондарчук. Отменились многие мероприятия с ее участием. В октябре умерла ее бывшая свекровь – актриса Ирина Скобцева. Но первая жена Федора Бондарчука не теряет бодрости духа.

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