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Вместо молитвы: 9 дней со дня смерти Скобцевой Бондарчук отметила эротической съемкой

Вместо молитвы: 9 дней со дня смерти Скобцевой Бондарчук отметила эротической съемкой

Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
28 октября исполняется 9 дней со дня смерти актрисы Ирины Скобцевой. В Святом Писании сказано, что это время начала небесного пути. Именно в эти дни решается загробная участь умершего, и близкие должны своими горячими молитвами содействовать, чтобы душа попала в рай, обрела вечный покой.
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Светлана Бондарчук более 25 лет являлась невесткой Ирины Скобцевой. С мужем Федором Бондарчуком они вырастили двоих детей, вместе успели понянчить внуков. Ирина Константиновна все эти годы относилась к Светлане Витальевне как дочери.

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Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

В 2016 году пара рассталась, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным", как говорили тогда Федор и Светлана. Но, тем не менее, на похороны бывшей свекрови Светлана Бондарчук не явилась. Хотя и одной из первых принесла соболезнования бывшему мужу на своей странице в "Инстаграме", опубликовав совместный снимок со Скобцевой и заверив, что-де будет очень скучать по свекрови. "Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда", – написала тогда Бондарчук.

Блогер Лена Миро тогда посчитала, что Бондарчук смерть бывшей свекрови задела лишь "медийно" – якобы светская львица посвятила скорбному событию пост в Instagram с целью извлечения материальной выгоды из дружбы с Бондарчуком. На деле же, мол, никакого сожаления не испытывает.

А 9 дней со дня смерти бывшей свекрови Светлана Бондарчук отметила эротической фотосессией в купальнике у себя в "Инстаграме". "У меня был крутой, но сложный день, красная помада не дала расслабиться никому", – пояснила королева секса. Видимо, в ее круге именно так принято поминать близких людей...

Автор: 28 октября 2020, 08:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью

комментарии

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Гость
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Эта Света всегда была инородным телом в семье Бондарчуков.
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