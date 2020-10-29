Бондарчук после похорон Скобцевой развлекается на всю катушку

Светлана Бондарчук свыше четверти века была невесткой Ирины Скобцевой. С мужем Федором Бондарчуком они вырастили двоих детей, вместе успели понянчить внуков. Ирина Константиновна все эти годы относилась к Светлане Витальевне как дочери.
В 2016 году пара рассталась, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным", как говорили тогда Федор и Светлана. Но, тем не менее, на похороны бывшей свекрови Светлана Бондарчук не явилась.
В день смерти актрисы на странице бывшей невестки появилось совместное фото с надписью: "Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда". Но жизнь кипит, жизнь бурлит! И вот уже Светлана на фитнесе, в ресторане, на яхте! А какие кульбиты она выделывает после смерти бывшей свекрови в студии йоги и пилатеса!.. Словно молодость вернулась к 51-летней нимфе!
"Возвращение блудных попугаев – прогуливали йогу три месяца, лучше не делать такие перерывы", – сообщила следящая за собой Бондарчук. Она развлекается на всю катушку! Жаль только, что сходить с букетом цветов на могилу Ирины Константиновны, которая помогала растить сыну Сережу и дочь Варвару, за всеми этими стойками на голове у Светланы не нашлось времени...
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