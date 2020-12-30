"Без всякого зазрения совести": рассчитавшаяся с долгами Волочкова решила покинуть страну

Балерина наконец-то рассчиталась с коммунальными и налоговыми долгами. Она призналась, что не спешила отдавать деньги, поскольку хотела потратить их на поездку на Мальдивы.
Дело в том, что из-за пандемии коронавируса артистка не выступала. За содержание своего трехэтажного особняка в Подмосковье Анастасия Волочкова задолжала управляющей компании более миллиона рублей.
Примечательно, что денежные дела не помешали ей потратить крупную сумму на ноябрьский отдых на Мальдивах со своим возлюбленным. Знаменитость рассказала, что рассчиталась со всеми долгами. "Я на Мальдивы улетела без всякого зазрения совести", – призналась звезда.
Танцовщица отметила, что понимала: отдать долг государству она успеет. Поэтому потратила деньги на себя любимую. По словам Анастасии Волочковой, она спит теперь спокойно и собирается вновь лететь на Мальдивы.
Напомним, Анастасия Волочкова потратила на отдых больше миллиона рублей. Артистка выбрала роскошную виллу, за которую платила 50 тысяч рублей в сутки.
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