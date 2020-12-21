Волочкова удивила народ нелепой выходкой

Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками в странном виде. "Королева шпагата" натянула на лицо авоську.



Балерина любит эпатировать публику. На сей раз она нашла необычное применение для сумки. Звезда поделилась снимком в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.

Вместо вуали Анастасия Волочкова натянула на лицо авоську, таким образом показав, как сумку для покупок в супермаркете можно использовать в качестве вуали. "Любой предмет можно приспособить по усмотрению", – подписала кадр знаменитость.

Экстравагантный образ вызвал обсуждение у подписчиков. Правда, они посчитали его неудачным и высмеяли как сам эксперимент танцовщицы, так и ее выдающуюся грудь. "Патчи закончились, вот и авоську нацепила", "Грудь похожа на пятую точку Кардашьян", – высказались фолловеры Анастасии Волочковой.

Напомним, уже достаточно давно главной темой для обсуждения является новый избранник Анастасии Волочковой. Балерина часто публикует фото и видео, где просто закрывает чем-то его лицо. Однажды, снимая историю, она настолько не хотела, чтобы поклонники увидели возлюбленного, что попросила его выйти из кадра. Известно, что на Мальдивы пара путешествовала вместе.

Как писали "Дни.ру", об избраннике танцовщицы известно не много. Звезда не хочет раскрывать личность возлюбленного. Так, мужчина моложе Анастасии Волочковой. По ее словам, он сексуален, добр, заботлив и имеет прекрасное чувство юмора. Зовут ухажера знаменитости Олегом.