Молодой вдове стало плохо у гроба Токарева

В Москве в храме Святителя Николая в Котельниках началась церемония прощания с королем шансона Вилли Токаревым. Первыми к гробу пустили членов семьи певца. Немногочисленных – человек 50 – поклонников попросили подождать на улице. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Вилли Иванович в этом храме бывал часто – он жил в пяти минутах ходьбы, в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной. Место для прощания выбрали неслучайно.

Во дворе храма стоят венки – от Театра Стаса Намина, фонда имени Михаила Евдокимова, сети дорогих ресторанов... А из динамиков льются хиты шансонье.

Как говорят распорядители, все думали, что желающих проститься с исполнителем будет намного больше. То ли дождь помешал, то ли штормовое предупреждение, но ажиотажа траурная церемония не вызвала.

У гроба соболезнования принимает третья жена певца – киновед Юлия Бединская-Токарева. От свечей, тесноты и духоты вдове плохо, поэтому она уже несколько раз выходила на улицу – подышать свежим воздухом.

Юлия на 43 года младше знаменитого мужа и на 11 лет младше его старшего сына от первого брака. Живущий в Санкт-Петербурге Антон Токарев, кстати, тоже приехал.

Среди родных артиста замечены 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен. Каждому пришедшему проститься с их отцом они вручают диск с его песнями. "Не забывайте, пожалуйста, папу. Он достоин!" – просит Эвелина.

В храме находятся музыкант Стас Намин, актер Александр Рапопорт и другие знаменитости. Все они отмечают, что Токарев любил жизнь, никогда не жаловался на болячки, всегда был открыт, радушен и приветлив.

Похоронят певца на Калитниковском кладбище столицы. До 85-летия Вилли Токарев не дожил три месяца...