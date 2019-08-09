Молодой вдове стало плохо у гроба Токарева

Вилли Иванович в этом храме бывал часто – он жил в пяти минутах ходьбы, в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной. Место для прощания выбрали неслучайно.
Во дворе храма стоят венки – от Театра Стаса Намина, фонда имени Михаила Евдокимова, сети дорогих ресторанов... А из динамиков льются хиты шансонье.
Как говорят распорядители, все думали, что желающих проститься с исполнителем будет намного больше. То ли дождь помешал, то ли штормовое предупреждение, но ажиотажа траурная церемония не вызвала.
У гроба соболезнования принимает третья жена певца – киновед Юлия Бединская-Токарева. От свечей, тесноты и духоты вдове плохо, поэтому она уже несколько раз выходила на улицу – подышать свежим воздухом.
Юлия на 43 года младше знаменитого мужа и на 11 лет младше его старшего сына от первого брака. Живущий в Санкт-Петербурге Антон Токарев, кстати, тоже приехал.
Среди родных артиста замечены 19-летняя Эвелина и 16-летний Милен. Каждому пришедшему проститься с их отцом они вручают диск с его песнями. "Не забывайте, пожалуйста, папу. Он достоин!" – просит Эвелина.
В храме находятся музыкант Стас Намин, актер Александр Рапопорт и другие знаменитости. Все они отмечают, что Токарев любил жизнь, никогда не жаловался на болячки, всегда был открыт, радушен и приветлив.
Похоронят певца на Калитниковском кладбище столицы. До 85-летия Вилли Токарев не дожил три месяца...
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