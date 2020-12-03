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Принц Уильям попрекает Миддлтон соперницей: Просит Кейт быть похожей на Меган

Принц Уильям попрекает Миддлтон соперницей: Просит Кейт быть похожей на Меган

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон и Меган Маркл – как лед и пламень. Сдержанная и во всем идеальная супруга принца Уильяма часто выигрывает на фоне излишне откровенной и непокорной жены принца Гарри. Однако, как оказалось, это не всегда плюс.
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Выяснилось, что старший сын леди Дианы мечтает, чтобы его благоверная иногда была чуть более раскрепощенной. Он упрекает возлюбленную в холодности! В прессу просочилась информация, что накануне очередного интервью для британского подкаста "Счастливая мама – счастливый малыш" принц Уильям провел для Кейт Миддлтон настоящий инструктаж.

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Наследник престола попросил жену быть более открытой и отвечать на все вопросы. Автор подкаста была в шоке, когда вместо запланированных сорока минут болтала с герцогиней целых полтора часа, и та давала развернутые ответы даже на самые каверзные и личные вопросы.

В Сети тут же поползли слухи о том, что Кейт Миддлтон вознамерилась переплюнуть свою соперницу Меган Маркл. Несмотря на то, что супруги принцев не воюют открыто, им приписывают давние разногласия, а также подвергают постоянным сравнениям.

Впрочем, как бы Кейт ни старалась, ей вряд ли удастся сделать то, что для Меган является частью натуры. Бывшая актриса так и не смогла усвоить все правила этикета для членов королевской семьи. Супруга принца Гарри то и дело нарушает устав.

Например, в конце осени в колонке для New York Times герцогиня рассказала о личной трагедии. Оказывается, некоторое время назад девушка пережила выкидыш. Эта потеря сильно повлияла на Меган Маркл и принца Гарри – супруги до сих пор не могут отойти от потери нерожденного ребенка.

Автор: 3 декабря 2020, 19:23 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе

комментарии

Ответить:

йти пять метроч не далут здоровья и счастья
Ответить
Очень странно,что сам "ДВОР" не старается бороться за чистоту своего рода Все жены сыновей-простолюдины Какой может быть с них спрос-никакого .Вот и Гарри нашел такую же простушку.но хитрожепую, только непонятно.почему ему ничего не советовали Кэт -,конечно очень отличается от всех членов двора.поэтому ей и завидуют и при удобном случае палки в колеса вставляют Это и понятноЯ думаю,что Кэт там нелегко существовать .мало того.что старается придерживаться всему.что надо,так еще Вилли.чтобы ее уровнять под линейку-давит на нее Это нелегко Удачи ,тебе КЭТ
йти пять метроч не далут здоровья и счастья
Ответить
Господи,нашли кого и с кем сравнивать-королевского пуделя и подзаборную дворняжку,не знающую вообще никаких правил этикета И я уверена,что Маркл поэтому и постаралась побыстрее покинуть" двор".за этими громкими высказываниями,только потому,что не умела пользоваться даже вилкой иножем за столом и чтобы этого не усекли,побыстрее решила смыться Вот и все И какая она актриса-один раз где-то сыграла и уже актриса Она натянула после женитьбы на себя этот титул.который она никогда и не сбросит и всю жизнь вдалеке от "Двора",будет зарабатывать миллионы Не знаю,как никто не мог помешать Гарри
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