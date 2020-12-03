Принц Уильям попрекает Миддлтон соперницей: Просит Кейт быть похожей на Меган

Выяснилось, что старший сын леди Дианы мечтает, чтобы его благоверная иногда была чуть более раскрепощенной. Он упрекает возлюбленную в холодности! В прессу просочилась информация, что накануне очередного интервью для британского подкаста "Счастливая мама – счастливый малыш" принц Уильям провел для Кейт Миддлтон настоящий инструктаж.
Наследник престола попросил жену быть более открытой и отвечать на все вопросы. Автор подкаста была в шоке, когда вместо запланированных сорока минут болтала с герцогиней целых полтора часа, и та давала развернутые ответы даже на самые каверзные и личные вопросы.
В Сети тут же поползли слухи о том, что Кейт Миддлтон вознамерилась переплюнуть свою соперницу Меган Маркл. Несмотря на то, что супруги принцев не воюют открыто, им приписывают давние разногласия, а также подвергают постоянным сравнениям.
Впрочем, как бы Кейт ни старалась, ей вряд ли удастся сделать то, что для Меган является частью натуры. Бывшая актриса так и не смогла усвоить все правила этикета для членов королевской семьи. Супруга принца Гарри то и дело нарушает устав.
Например, в конце осени в колонке для New York Times герцогиня рассказала о личной трагедии. Оказывается, некоторое время назад девушка пережила выкидыш. Эта потеря сильно повлияла на Меган Маркл и принца Гарри – супруги до сих пор не могут отойти от потери нерожденного ребенка.
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