Принц Уильям попрекает Миддлтон соперницей: Просит Кейт быть похожей на Меган

Кейт Миддлтон и Меган Маркл – как лед и пламень. Сдержанная и во всем идеальная супруга принца Уильяма часто выигрывает на фоне излишне откровенной и непокорной жены принца Гарри. Однако, как оказалось, это не всегда плюс.

прочитано 734 раза