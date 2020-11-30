Кейт Миддлтон взвыла из-за истерик детей

Кейт Миддлтон, воспитывающая семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухгодовалого Луи, организовала опрос британских родителей о том, как они справляются с детьми младше пяти лет. Герцогиня Кембриджская призналась, что ей самой приходится нелегко.

Жена принца Уильяма узнала от психологов о детских травмах, которые потом мешают людям во взрослой жизни. После этого она решила помочь другим мамам, а заодно и себе, правильно воспитывать отпрысков.

В режиме видеоконференции Кейт Миддлтон обсудила итоги опроса с его участниками. Герцогиня Кембриджская сделала неожиданное признание. На вопрос о том, как правильно реагировать на капризы и истерики малышей, она ответила, что не знает, и ей самой хотелось бы спросить совета у специалистов. Поведение наследников иногда просто выводит жену принца Уильяма из себя.

Отметим, что чада в королевской семье растут не покладистыми. Так, принцесса Шарлотта то язык прилюдно покажет, то журналистам нахамит. Теперь Кейт Миддлтон приходится советоваться со всей страной, как мягко заставить шалунью вести себя прилично.

По словам герцогини Кембриджской, малыш Луи растет похожим на сестру. А вот старший наследник Джордж ведет себя сдержанно и достойно звания принца.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон изменила привычный цвет волос. Она показала новое окрашивание, которое профессионалы называют "бронд". Термин образовался от смешения слов "брюнетка" и "блондинка", так как суть оттенка заключается в добавлении золотистых прядей в шоколадную копну волос для придания объема.

