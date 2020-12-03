Сбежавший за границу Панин вернулся в Россию ради известной женщины

Артист планировал периодически возвращаться, чтобы участвовать в интересных проектах. Кстати, именно за такую позицию многие поклонники звезду осудили. Народу не понравилось, что актер собирается наслаждаться жизнью в Европе, а деньги зарабатывать все равно в России.
Впрочем, Алексей Панин не боится косых взглядов. В начале зимы артист приехал в Москву, чтобы провести несколько съемок. В личном блоге он сообщил, что был в шоке от сугробов и холода – видимо, уже отвык.
По словам актера, он вернулся на родину не просто так. Во-первых, он прилетел ради работы с Лолитой. Мужчина отметил, что был рад повидаться с подругой и назвал ее лучшей девушкой в СССР.
Помимо участия в проекте с певицей он планирует сняться в кино. Правда, Алексей Панин предпочел не рассказывать подробности о новом фильме. "В кинце в одном посниматься приехал", – заинтриговал поклонников артист.
Напомним, на берегу Средиземного моря актер купил квартиру. Сначала он взял с собой маму и 14-летнюю дочь Анну, однако позже отправил девочку обратно. Актер признался, что пока не может обеспечить ребенку достойную жизнь в другой стране. Он надеется в скором времени обжиться и перевезти подростка к себе на ПМЖ.
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