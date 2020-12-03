"Просто какой-то адок": Воле пришлось краснеть за шутки в Comedy Club

Павел Воля стал новым героем шоу "Просто о сложном". Комик рассказал о своих ощущениях во время просмотра старых выпусков Comedy Club.

Стоит отметить, что с самого начала программу ругали за слишком уж пошлый юмор. Несмотря на это, передача стала одной из самых популярных у телезрителей. Впрочем, сами участники сейчас с трудом верят, что подобный юмор "зашел".

Ведущая шоу "Просто о сложном" напомнила Павлу Воле, как его представляли публике 15 лет назад. "Человек, напрочь лишенный моральных принципов, зачинщик телевизионных драк, человек, которого депортировали из Голландии за аморалку..." – зачитала Софико Шеварднадзе.

После услышанного артист аж порозовел. Он заявил, что это просто позорище, и сейчас ему стыдно слышать этот нелепый набор фраз. Также он отметил, что многие просят юмористов вернуться к старому формату Comedy Club: мол, раньше было лучше. Павел Воля, наоборот, считает, что первые программы шоу – это стыдоба.

Артист рассказал, что как-то раз уселся пересматривать старые выпуски и еле досидел до конца. "Это просто позор без единой шутки!" – считает звезда. Юморист был в шоке от много. Например, он так и не смог понять, как им в голову вообще пришло задействовать в съемках каких-то странных уставших стриптизерш.

"Это какой-то адок", – подытожил Павел Воля.

При этом артист отметил, что за годы программы стала только лучше. Парни научились создавать качественный контент, избегать нарочитой пошлости и аккуратно обходить острые углы. Звезда призналась, что обожает сцену Comedy Club, она стала для него вторым домом.