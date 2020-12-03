"Отдаю часть зарплаты": Ваенга много лет спонсирует "цыганского барона"

Новой гостьей шоу "Судьба человека" стала певица Елена Ваенга. Звезда рассказала Борису Корчевникову об отношениях с первым супругом Иваном Матвиенко.

По словам артистки, бывший возлюбленный даже спустя много лет остается для нее одним из самых близких и родных людей. Через день после того, как пара познакомилась, певица попала в жуткую аварию, однако мужчина ее не бросил – помогал восстанавливаться и поддерживал морально.

Также Иван Матвиенко многое сделал для карьеры Елены Ваенги. Как отметила звезда в эфире шоу "Судьба человека", ради успеха любимой женщины продюсер продал квартиру и вложил все деньги в запись первого альбома. Этот поступок артистка не забудет никогда.

Даже после расставания певица продолжает отчислять суммы на счет бывшего мужа. "До сих пор отдаю ему половину своей зарплаты, потому что это честно", – отметила Елена Ваенга. По словам знаменитости, в прессе ее бывшего мужа часто назвали "цыганским бароном", впрочем, и саму артистку нередко причисляли к этой национальности.

Пара была вместе 17 лет, но в итоге их пути все-таки разошлись. Сейчас певица счастлива во втором браке с музыкантом ее коллектива Романом Садырбаевым. У супругов подрастает сын Иван, мальчику уже восемь лет.

У ребенка отличный слух, он с удовольствием музицирует на пианино и даже сочиняет собственные композиции. Как призналась Елена Ваенга, она бы не хотела, чтобы Ваня пошел по ее стопам. "Мама не разрешит!" – шутит звезда в эфире шоу "Судьба человека".