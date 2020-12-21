Люди ахнули при виде Волочковой без парика

Анастасия Волочкова любит эпатировать публику и часто делится с поклонниками необычными фото. Чего только стоят фирменные шпагаты балерины, которые она показывала уже, наверное, везде.
На этот раз Анастасия Волочкова удивила всех. После трудоемкого мастер-класса балерина расслабилась и сняла с себя обувь, носки и... парик.
В своем "Инстаграм" Анастасия Волочкова опубликовала снимок из машины, на котором показала свои обнаженные ноги, которые она положила на приборную панель. Внизу были видны фирменные пушистые унты балерины и махровые носки, в которых она предстала на предыдущем фото во время проведения мастер-класса. А недалеко от коробки передач автомобиля лежал белый шиньон артистки, который, к слову, она тоже показала на предыдущем фото.
После этого фото Анастасия Волочкова показала, как преподает уроки растяжки своим юным ученицам. Девочки расположились на ковре, каждая в своей гимнастической позе. "В прекрасной компании", – подписала снимок Анастасия Волочкова.
Напомним, ранее балерина удивила фанатов странным снимком с авоськой на лице. Волочкова пофантазировала, что этот предмет можно использовать вместо вуали.
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