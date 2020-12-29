Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Анна Калашникова – одна из самых обсуждаемых звезд отечественной эстрады. Прекрасные внешние данные, привлекающие внимание формы, изысканные наряды – все это сумела совместить в себе артистка.
Непростой 2020 год стал успешным для певицы. Совместно с Никитой Джигурдой и Прохором Шаляпиным она выпустила клип на песню "Обезоружил", собравший практически миллион просмотров за короткий срок.
Поклонники высоко оценили работу певицы, отметив актерское мастерство исполнителей, трогательный сценарий, качество съемки, красоту и талант Анны Калашниковой.
Звезда поспешила поздравить читателей "Дни.ру" с праздником и пожелать всего самого светлого.
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