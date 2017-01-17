Соблазнительные формы Анны Калашниковой

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Модели и телеведущей Анне Калашниковой 32 года. Но она пока не замужем. "А женщины какие! Это умы непостижимо! И хорошенькая, и умница, и одета прекрасно! И чего им только мужчинам надо? Непонятно!", – возмущалась руководитель клуба знакомств в фильме "Москва слезам не верит". Все эти слова – словно бы про Аню. У ее бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина уже давно другая личная жизнь, а вот у красавицы отношения с мужчинами все еще не складываются. Она так загружена работой и воспитанием сына, что времени на личную жизнь просто не остается. Девушка, как говорили, пыталась встречаться с бывшим парнем Ксении Бородиной – Михаилом Терехиным, но в роман несколько свиданий так и не переросли. Глядя на свежие снимки Кулашниковой в купальнике, невольно думаешь о слепоте мужчин, ведь Анна – само совершенство!
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