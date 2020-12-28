Новогодний каминг-аут: звезда "Папиных дочек" залезла в ванную к известной актрисе

Супруга Артура Смольянинова Дарья Мельникова опубликовала в "Инстаграм" провокационное фото, на котором предстала абсолютно голой. Более того, на снимке она была не одна.
Возможно, поклонники и журналисты чего-то не знают, и под новый год Дарья Мельникова решила совершить своеобразный каминг-аут, признавшись в искренности чувств. Хотя может быть она и имела ввиду всего лишь какой-то новый проект, в котором снимается.
На фотографии актриса предстала в наполненной ванной с пеной, в которой помимо нее сидела известная актриса Виктория Толстоганова. На фотографии видно, что обе без одежды, а интимные места прикрывает лишь пенка.
"Все нормально, мам, я на работе", – подписала кадр Дарья Мельникова.
Напомним, что Дарья Мельникова замужем за коллегой Артуром Смольяниновым. У них двое детей – сыновья Артур и Марк. Актрисе 28 лет. Помимо "Папиных дочек" она снялась она более чем в десятке фильмов и сериалов, среди которых "Гетеры майора Соколова", "Правила угона" и "Мата Хари".
48-летняя Виктория Толстоганова снялась в фильмах "Утомлённые солнцем-2", "Шпион", "Движение вверх" и "Чики".
Популярные темы форума
Украина
Ната - некрофилка
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Друзья России
Деньги-ЗЛО!
Клуб Высокая Миля
Селибат
Изгой
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?