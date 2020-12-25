"Гормоны скачут": Решетова назвала истинную причину расставания с Тимати

Анастасия Решетова и Тимур Юнусов (Тимати) объявили о расставании в сентябре этого года, но раскрывать причину этого решения они не стали. Лишь сейчас модель рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения сына Ратмира.

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