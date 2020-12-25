"Гормоны скачут": Решетова назвала истинную причину расставания с Тимати

Анастасия Решетова и Тимати обзавелись наследником в октябре 2019 года. Счастью рэпера не было предела. С первых месяцев он начал публиковать в Сети снимки сына. Возлюбленная Юнусова тоже показывала малыша подписчикам инстаграм-аккаунта.
Но, вероятно, счастливая семья была лишь на фотографиях. Накануне, отвечая на вопросы поклонников, Решетова порассуждала о том, почему брак распадается сразу после рождения ребенка. По мнению модели, появление в семье малыша – не только радость, но и стресс. "Мама в шоке от бессонных ночей и гормоны скачут", – написала Анастасия.
Что касается отца, то он тоже переживает потрясение, считает Решетова. Мол, некоторые мужчины не могут смириться с тем, что с появлением малыша они перестают быть самым главным объектом внимания в семье.
Очевидно, что модель, рассуждая на эту тему, исходила из личного опыта. Не называя имен, модель объяснила подписчикам главную причину расставания с рэпером.
Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала о смертельном недуге. Экс-возлюбленная Тимати показала поклонникам капельницу и призналась, что у нее анемия.
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