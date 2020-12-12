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Шоу-бизнес
Оскорбленная Решетова жестко отомстила Тимати за развод

Оскорбленная Решетова жестко отомстила Тимати за развод

Тимати и Анастасия ? ешетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Решетова в личном блоге периодически высмеивает бывшего мужа, то публикуя шутки про новый сезон шоу "Холостяк", то резко отвечая на вопросы подписчиков. Вероятно, развод оскорбил девушку, раз она не может унять свой сарказм в отношении артиста.
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Пара рассталась в начале осени, сообщив всем, что вместе продолжит воспитывать совместного сына Ратмира. По словам модели, рэпер оставил ей квартиру в центре Москвы, чтобы она могла спокойно заниматься ребенком. Впрочем, девушка надеется в скором времени перебраться в новое жилье.

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Многих поклонников Анастасии Решетовой волнует вопрос, что же она сделала с обручальным кольцом после развода. "В ломбард сдала", – поделилась бывшая подруга Тимати. Непонятно, пошутила модель или нет. Вероятно, таким жестким способом блогер показала рэперу, как он ее обидел.

Напомним, слухи о том, что в семье у Тимати и Анастасии Решетовой не все хорошо, появились еще в начале лета. Тогда пара уехала отдыхать по отдельности: модель с сыном отправилась к отцу рэпера в Сен-Тропе, а артист вместе с мамой и дочерью укатил в Грецию. При этом пара сталась поддерживать иллюзию благополучия, но, увы, осенью ребята все же объявили о расставании.

Через две недели после официального разрыва Тимати заявил, что будет участвовать в шоу "Холостяк". Поклонники тут же уличили пару во лжи, решив, что на самом деле они не расстались, а участие в программе – пиар-ход.

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Автор: 12 декабря 2020, 06:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

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