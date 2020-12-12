Оскорбленная Решетова жестко отомстила Тимати за развод

Пара рассталась в начале осени, сообщив всем, что вместе продолжит воспитывать совместного сына Ратмира. По словам модели, рэпер оставил ей квартиру в центре Москвы, чтобы она могла спокойно заниматься ребенком. Впрочем, девушка надеется в скором времени перебраться в новое жилье.
Многих поклонников Анастасии Решетовой волнует вопрос, что же она сделала с обручальным кольцом после развода. "В ломбард сдала", – поделилась бывшая подруга Тимати. Непонятно, пошутила модель или нет. Вероятно, таким жестким способом блогер показала рэперу, как он ее обидел.
Напомним, слухи о том, что в семье у Тимати и Анастасии Решетовой не все хорошо, появились еще в начале лета. Тогда пара уехала отдыхать по отдельности: модель с сыном отправилась к отцу рэпера в Сен-Тропе, а артист вместе с мамой и дочерью укатил в Грецию. При этом пара сталась поддерживать иллюзию благополучия, но, увы, осенью ребята все же объявили о расставании.
Через две недели после официального разрыва Тимати заявил, что будет участвовать в шоу "Холостяк". Поклонники тут же уличили пару во лжи, решив, что на самом деле они не расстались, а участие в программе – пиар-ход.
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