"Преследовали": Решетова боится выйти на улицу из-за нападения

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати ответила на вопросы подписчиков в "Инстаграм". Среди интересующих тем оказалась проблема насилия. Анастасию Решетову спросили, подвергалась ли она когда-нибудь преследованию или нападению.
Инстадива призналась, что после такого горького опыта теперь старается не ходить по улице одна. Дело в том, что однажды ее преследовал недоброжелатель, и теперь она боится за свою жизнь.
"Преследовали, поэтому я не хожу одна" – ответила Анастасия Решетова.
Также блогер призналась, что за последний год сильно изменилась. 2019-й "воспитал" ее, и теперь она иначе смотрит на некоторые вещи. По словам бывшей Тимати, у нее больше нет розовых очков.
Напомним, в этом году Анастасия Решетова и Тимати после шести лет отношений расстались. В официальном браке они не состояли. Почти сразу после рождения сына Ратмира блогер объявила, что будет воспитывать сына одна. Несмотря ни на что, пара сохранила дружеские отношения во имя общего сына.
В Сети поговаривали, что в расставании Тимати с женой виновата мать рэпера Симона Юнусова, однако все члены семьи это опровергли, да и сама Решетова призналась, что это было их решением.
Отметим, что сейчас Тимати участвует в новом шоу "Холостяк", съемки которого проходили в Дубае. Возможно, рэпер выберет себе третью спутницу.
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