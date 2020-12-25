"Уехала от них": замужняя Орбакайте флиртовала и обнималась с новым мужчиной

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте давно и счастливо замужем за Михаилом Земцовым, у которого в США свой бизнес. За время пандемии семье пришлось ненадолго разлучиться. В Сети даже поползли слухи о предстоящем разводе.

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