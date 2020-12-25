"Стала мне родным человеком": чужая женщина набивается в наследницы к известному юмористу

Девушка по имени Анастасия приехала на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" из Магнитогорска. По ее словам, ее мать могла родить от артиста вне брака. Чтобы убедиться в этом, оба прошли ДНК-тест, результат которого юморист Александр Морозов объявил только сейчас.
По словам артиста "Кривого зеркала", у него не было детей и нет. Однако несмотря на это за время съемок и анализов Александр Морозов сблизился с Анастасией. Правда, чаще ее зовут Дарья, рассказал артист. Но это его не смущает. Ему понравилось играть роль папаши, поэтому он с удовольствием может стать дедом для Настиных троих детей.
Результат ДНК-экспертизы показал, что Александр Морозов не является отцом Анастасии. Обоих это огорчило, ведь они уже подружились.
"Несмотря ни на что, мы с Дашей каждый божий день общаемся. Мое утро начинается со слов "Привет, папуль!", я ей отвечаю: "Здравствуй, дочура!" У нее самой уже трое детей, они все меня называют "наш новый дедушка", – рассказал Морозов.
Юморист рад, что у него в 47 лет появились новые родственники. Он даже собирается ехать к ним в гости. Александр Морозов добавил, что для него нет никакой разницы, настоящий он отец или нет. По его словам, Даша-Настя "стала ему родным человеком", пишет "Собеседник".
Стоит отметить, что за плечами юмориста семь романов, которые так ни к чему и не привели. Александр Морозов все еще мечтает обрести свою спутницу, которая родит ему ребенка. на эту тему артист, по его словам, "не заморачивается".
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