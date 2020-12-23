"Отхлестали наотмашь": запойный Маковецкий получил по первое число

По словам артиста, он пристрастился к выпивке не в 90-е, когда было очень тяжело. В непростые времена звезда, наоборот, не расслабляется, чтобы справиться со сложностями достойно. А вот в 80-х он позволял себе выпивать.
Однажды после многодневного запоя Сергей Маковецкий пришел к другу-доктору, чтобы тот его "прокапал". Оказалось, там его уже ждала жена. Елена вместе с товарищем устроили актеру разбор полетов и всыпали по первое число. "Они меня с двух сторон отхлестали наотмашь, нашли нужные слова", – призналась звезда в эфире шоу "Судьба человека".
Близкие люди смогли донести до актера, что, если он продолжит в том же духе, с ним ничего хорошего не произойдет. После встряски Сергей Маковецкий вышел на балкон подышать и сказал себе, что у него есть два варианта: либо умереть сейчас же, либо попробовать жить достойно. Выбрал он, конечно, второе.
Стоит отметить, что Сергей Маковецкий счастлив в браке с Еленой уже почти 40 лет. Актер считает, что супруга невероятно умная и мудрая женщина, которая не раз вытаскивала его из сложных ситуаций. У пары нет детей, но артист воспитал как своего сына жены от первого брака. Как признался герой программы "Судьба человека", он очень любит Дениса, и у них прекрасные отношения.
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