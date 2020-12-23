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"Что ж мне теперь, стегать ее нагайкой?": Маковецкий назвал причину своей бездетности

Сергей Маковецкий. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Маковецкий стал новым гостем программы "Судьба человека". Со своей супругой Ириной актер вместе уже почти 40 лет, но за это время пара так и не стала родителями.
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При этом у жены артиста есть сын от предыдущих отношений. Герой программы отметил, что принял Дениса как родного. Как признался актер, он мальчика всегда любил и обожал, да и сейчас у них прекрасные отношения. Сергей Маковецкий отметил, что старался принимать сторону пасынка и всячески его поддерживать. "Мать могла поругать, я никогда не ругал", – заявил артист в эфире шоу "Судьба человека".

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 Сергей Васильевич Маковецкий

Сергей Васильевич Маковецкий актер театра и кино

К сожалению, своих детей у актера нет. Когда пара только поженилась, у них не было достойного жилья. Сергей Маковецкий признался, что ему просто некуда было бы принести младенца. "Я же все-таки мужчина, должен обеспечивать семью", – отметил актер.

Герой программы "Судьба человека" заявил, что не мог требовать от жены наследников, не хотел быть эгоистом. По словам Сергея Маковецкого, возможно, их брак так долго и продержался, потому что он всегда прислушивался к пожеланиям супруги. По поводу отсутствия детей актер не расстраивается.

"Судьба так распорядилась. Что ж мне теперь, стегать ее нагайкой, эту судьбу?" – добавил артист.

В эфире шоу Сергей Маковецкий рассказал о смерти матери. Это случилось 19 лет назад. Актер винит себя за то, что не дал родному человеку достаточно любви и заботы, так как слишком много работал. Женщина умерла у него на руках после долгой болезни.

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Автор: 23 декабря 2020, 14:21 Источник: Судьба человека ✓ Надежный источник
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