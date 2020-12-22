Умирала у меня на руках: Маковецкий о смерти любимого человека

Актер Сергей Маковецкий со слезами на глазах говорит о смерти мамы. Она была для него самым дорогим человеком. Анна Григорьевна умерла на руках сына.

Трагедия случилась 19 лет назад. Тогда Сергей Маковецкий много работал и был вечно занят. Ему позвонил врач матери и сообщил, что дела обстоят очень плохо. На следующий же день актер прилетел в Киев.

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Сергей Маковецкий винит себя за то, что не додал матери любви, которой ей и так по жизни не хватало. Отец актера бросил беременную женщину самым подлым образом – перед стенами ЗАГСа, когда все уже было готово к банкету и празднованию торжества. Он трусливо обманул ее и сбежал. Несмотря ни на что, Анна Григорьевна смогла доносить ребенка и родила. Она одна воспитывала его.



62-летний Сергей Маковецкий до сих пор со слезами вспоминает тот страшный день. Это произошло на Благовещение Пресвятой Богородицы в 2001 году. Мать актера долго болела и не смогла побороть недуг.

"Я видел, что ей плохо, понимал, что она меня уже не видит... Читал молитвы... Смотрел на нее и видел, как замирает ее дыхание: вот оно есть – и его нет, есть – и нет... И все... И ты, будучи уже взрослым человеком, сидишь и не понимаешь, что это", – рассказал Сергей Маковецкий в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия-1".

Стоит отметить, что актер мало расспрашивал маму о ее жизни, потому что понимал, сколько боли она натерпелась. Маковецкий о многом не успел сказать своему дорогому человеку.