"Аллу в президенты!": Галкин откровенно о планах избираться в Госдуму вместе с Пугачевой

Артист выложил видео, в котором рассказал, что с самого утра ему звонят журналисты и задают вопросы на тему публикации. "Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу. А даже если собираются, то я сразу хочу сказать, что Алла ни в каких выборов участия принимать не будет и ни в какую Госдуму идти не собирается", – сообщил заботливый супруг. "Поэтому нас сразу можно из всех планов исключать. Ну, как нас...Меня никто и не звал, но меня тоже, на всякий случай!" – закончил Максим Галкин.
Поклонники семьи бурно отреагировали на публикацию пародиста. Многие написали, что им хотелось бы видеть пару в Госдуме, потому что такие умы стране необходимы.
Некоторые высказали неожиданные предложения: "Аллу Борисовну в президенты России!", "Быстро Максима в Госдуму позовите, что за дела", "Я за Аллу Борисовну уже за", "Давайте, мы вас любим и доверяем". Другие же одобрили решение пары не вмешиваться в политические дела страны, объяснив это тем, что каждый должен заниматься своим делом.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин стараются держаться в стороне от политики. Пара занята воспитанием детей, собственными проектами и выступлениями. В своем "Инстаграм" любящий отец часто делится радостными моментами взросления Лизы и Гарри.
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