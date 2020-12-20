Дети Галкина устроили разборки на камеру

Максим Галкин поделился новым семейным роликом. На нем семилетние Лиза и Гарри горячо поспорили, чем умилили поклонников звездной семьи.

Дети Аллы Пугачевой и телеведущего порассуждали о своих страхах и недовольствах, добавив, что "одна болтушка любит другую". Процесс спора снимал юморист.

На видео дети сидят за семейным столом в гостиной. Двойняшки при этом одеты в серую школьную форму, что озадачило поклонников, ведь ролик был размещен в инстаграм-аккаунте Максима Галкина в выходной. Возможно, видео снято ранее.

Россиян восхитили семейные кадры разборок брата и сестры. Многие отметили, что ребята очень повзрослели за последний год. "Какие же они клевые", "Прекрасные зайчики", "Какие же они сладкие", "Очаровательные дети", – высказались растроганные фолловеры.

Отметим, Примадонны и шоумен занимаются всесторонним развитием Лизы и Гарри с их раннего детства. В свои семь лет двойняшки говорят уже на нескольких иностранных языках, занимаются творчеством, играют на музыкальных инструментах, отлично плавают и знают многое об окружающем мире.

Напомним, 1 сентября дети Максима Галкина и певицы пошли в элитную школу, где за обучение каждого из них родители платят 1,6 миллиона рублей в год. А недавно юморист похвастался успехами сына и дочери на пианино. Он заявил, что дуэт почти готов.