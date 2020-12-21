52-летняя Бондарчук показала тело без прикрас

В личном блоге знаменитость поделилась несколькими кадрами из отпуска. На фотографии бывшая супруга режиссера предстала в бикини коричневого цвета. Звезда сидит на краю бассейна, соблазнительно изогнув тело. Светлана Бондарчук не стала ретушировать снимок и накладывать фильтры. Впрочем, даже без прикрас фигура артистки выглядит невероятно: подтянутый живот, стройные ноги, изящная шея.
Поклонники с восторгом приняли фотографию модели, отметив, что с годами она стала еще краше. Также подписчики оценили сюрприз, которые сделал Светлане Бондарчук супруг – именно так, по мнению фолловеров, и должен был завершиться день рождения артистки.
"Круто! Отличного отдыха (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой у вас внимательный мужчина, счастья вам!", "Прекрасная Светлана, прекрасного отдыха", "Потрясающая фигура!! Вы, супер!", "Ты самая прекрасная!", "Харизматичная, эффектная, мудрая! Храни Вас Господь!", "Очень сексуальная !", "Русалка", – написали в комментариях.
Напомним, о разводе Светланы и Федора Бондарчуков стало известно в 2016 году. Пара рассталась после 25 лет брака. Вскоре режиссер женился на своей новой пассии актрисе Паулине Андреевой. В в этом году Светлана Бондарчук зарегистрировала отношения с молодым избранником – фотографом Сергеем Харченко.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Конец
Россия
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Аватарки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак