Светлана Бондарчук всыпала фанату бывшего мужа

Вокруг развода Федора Бондарчука с женой появилось так много слухов и сплетен, что Светлана Бондарчук продолжает получать негативные комментарии в свой адрес на протяжении нескольких лет. Женщина решила отвечать на едкие комментарии хейтеров в инстаграм-канале и у нее это неплохо получается.

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