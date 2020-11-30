Светлана Бондарчук всыпала фанату бывшего мужа

Недавно Светлана Бондарчук поделилась в инстаграм-канале подборкой ярких снимков из Дубая. На фото 51-летняя теледива предстала в эффектном ярком купальнике на фоне пальм, продемонстрировав достоинства фигуры.
Не только поклонники, но и ненавистники женщины следят за ее микроблогом, поэтому в ее адрес отправили много критики. Одни хейтеры написали, что купальник полнит знаменитость, другие – что она похожа на беременную. Но не только фигура привлекла внимание злопыхателей. Нашлись и те, кто вспомнил о расставании теледивы с бывшим мужем. "Правильно Федя сделал", – написал один из пользователей Сети, намекая на то, что женщина недостойна экс-супруга.
Светлана Бондарчук, будучи культурной и тактичной персоной, не ответила на колкий комментарий нецензурной бранью, но и отмалчиваться не стала. "Вам тоже надо это сделать", – выразилась теледива, добавив к ответу позитивные эмодзи. Шутливый настрой знаменитости пришелся по нраву ее подписчикам, они поддержали Светлану лайками.
Напомним, что Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году. В браке у них появилось двое детей: дочь Варвара и сын Сергей. "Выйти замуж в восемнадцать лет и прожить вместе до девяноста, как мои бабушки с дедушками, – наверное, уже и невозможно.", – заявляла Светлана Бондарчук после развода.
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