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Шоу-бизнес

"Федя, такую женщину потерял!": Бондарчук в полупрозрачном платье довела народ до экстаза

Светлана Бондарчук. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Накануне в Москве вручали премию журнала GQ. Мероприятие состоялось во МХАТ им. Горького, куда пришел весь цвет российской богемы. Среди гостей была и Светлана Бондарчук.
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В личном блоге бывшая супруга режиссера опубликовала несколько снимков. Артистка кружится в роскошном платье черного цвета по своей квартире на Патриарших прудах. Наряд от Валентина Юдашкина выполнен таким образом, что прикрывает лишь самые интимные части тела кружевами и орнаментом. Платье выгодно подчеркивает идеальную фигуру Светланы Бондарчук.

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Однако нашлись те, кто увидел в образе артистки недостатки. "Мда, без фотошопа видно что лицо и шея уже ***. теперь понаятно , что бабе свете за 50 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фигура – супер, а платье – ну так.... Вы подчеркиваете его достоинства, а не оно Ваши", – высказались недовольные.

Положительных комментариев все-таки было больше. Светлана Бондарчук в полупрозрачном платье буквально довела народ до экстаза. Поклонники отметили, что артистка выглядит невероятно: стильная, свежая и очень красивая!

"Эх, Федя, Федя, такую женщину потерял!", "Шикарная света", "Восхищаюсь... нереально красивая женщина в нереально красивом платье!", "Какая же вы восхитительная", "Пойду пущу слюну! Вы так украсили платье", "Извините за такое слово, но охрененское платье! Вы в нем шикарны!", "Просто сногсшибательно и бомбически!" – написали поклонники.

К сожалению, в этом году Светлана Бондарчук осталась без статуэтки. Напомним, премию "Человек года" отдали российским врачам, музыкантом 2020-го признали Моргенштерна, а открытием года – тиктокера Даню Милохина.

Автор: 13 ноября 2020, 12:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью

комментарии

Ответить:

Гость
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Народ в экстазе! Как громко и мерзко сказано! Народу бывшая Бондарчука глубоко до фени!
Гость
Ответить
не все могут быть красивыми.... кроме красоты ,есть и еще другие качества, за которые любят и уважают друг друга всю жизнь
Гость
Ответить
Уже немолодая и не очень интересная, по-правде говоря, женщина.
1

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