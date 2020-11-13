"Федя, такую женщину потерял!": Бондарчук в полупрозрачном платье довела народ до экстаза

В личном блоге бывшая супруга режиссера опубликовала несколько снимков. Артистка кружится в роскошном платье черного цвета по своей квартире на Патриарших прудах. Наряд от Валентина Юдашкина выполнен таким образом, что прикрывает лишь самые интимные части тела кружевами и орнаментом. Платье выгодно подчеркивает идеальную фигуру Светланы Бондарчук.
Однако нашлись те, кто увидел в образе артистки недостатки. "Мда, без фотошопа видно что лицо и шея уже ***. теперь понаятно , что бабе свете за 50 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фигура – супер, а платье – ну так.... Вы подчеркиваете его достоинства, а не оно Ваши", – высказались недовольные.
Положительных комментариев все-таки было больше. Светлана Бондарчук в полупрозрачном платье буквально довела народ до экстаза. Поклонники отметили, что артистка выглядит невероятно: стильная, свежая и очень красивая!
"Эх, Федя, Федя, такую женщину потерял!", "Шикарная света", "Восхищаюсь... нереально красивая женщина в нереально красивом платье!", "Какая же вы восхитительная", "Пойду пущу слюну! Вы так украсили платье", "Извините за такое слово, но охрененское платье! Вы в нем шикарны!", "Просто сногсшибательно и бомбически!" – написали поклонники.
К сожалению, в этом году Светлана Бондарчук осталась без статуэтки. Напомним, премию "Человек года" отдали российским врачам, музыкантом 2020-го признали Моргенштерна, а открытием года – тиктокера Даню Милохина.
Популярные темы форума
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Запретный плод слаще
Дзюба облажался
Как долго надо держать траур?
Месячные идут две недели
Азербайджан сбил наш вертолет
Женщина рак это беда