"Как из концлагеря": Гагарина ужаснула жилистым телом в купальнике

Певица Полина Гагарина спустя год после расставания с фотографом Дмитрием Исхаковым подала на развод. Возможно, так сказался стресс и судебные тяжбы из-за имущества, но фанаты артистки шокированы от ее изможденного и тощего тела.

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