"Как из концлагеря": Гагарина ужаснула жилистым телом в купальнике

Полина Гагарина опубликовала в своем "Инстаграм" серию новых фото со своего недавнего спонтанного отдыха в Эмиратах. На кадрах она предстала в крошечном бикини на террасе. Многие восхитились стройностью и подтянутостью тела певицы.
Однако некоторые подписчики ужаснулись от ее худобы. Некоторые даже пригласили ее в гости и захотели накормить жареной картошкой с салом. Конечно, не стоит забывать, что 33-летняя певица целый год терпела и читала сплетни о своей жизни и только что подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым.
"Отписываюсь!!! На Это невозможно Смотреть!!!"; "Все худее и худее.... Как с концлагеря, нельзя же так"; "Уже надо остановится, выход в нормальное тело будет долгим и сложным. Вы молодцы, но везде нужна мера", – написали заботливые фолловеры.
Сейчас Полина Гагарина делит с мужем немалое совместно нажитое. Они прожили в браке шесть лет. За это время пара накупила немало добра. В 2017 году певица приобрела четырехкомнатную квартиру в столице стоимостью около 170 миллионов рублей.
В долевой собственности у Гагариной и Исхакова также имеется недвижимость на Ленинградском проспекте. Трехкомнатную квартиру Исхаков приобрел еще на этапе строительства в 2018 году. Сейчас ее стоимость оценивается примерно в 30 миллионов рублей. Также в собственности у пары Mercedes-Benz стоимостью около трех миллионов рублей. После того, как Полина Гагарина подала на развод и отнесла документы в суд, Фемиде придется делить пополам все это богатство.
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