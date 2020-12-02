Был бы не против: бывший муж Гагариной засмотрелся на выпускницу "Фабрики звезд"

После расставания с певицей Полиной Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков не раз говорил, что больше никогда не женится. Однако, кажется, его настроение изменилось. Ведь сейчас Гагарина и Исхаков в разводе.

В прошлом году стало известно, что отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова испортились. Полина сняла обручальное кольцо и больше не появлялась с мужем в свете и в соцсетях. Пара долго не комментировала слухи, однако потом информация об их расставании подтвердилась. Теперь Гагарина и Исхаков в разводе.

Бывший супруг Полины Гагариной после расставания заявил, что не хочет больше отношений. Он даже говорил, что брезгует заниматься сексом с другими женщинами. Однако все изменилось.

Исхаков признался, что ищет новую возлюбленную на сайте знакомств. Он зарегистрировался там недавно. Хоть бывший муж Полины Гагариной и скептически относится к такому способу заводить новые отношения, он не отчаивается и верит в удачу. Ведь Исхаков и Гагарина в разводе, а значит, жизнь продолжается.

"Ну давайте искать мне невесту, а что еще делать-то? Я вот на (сайте знакомств. – Прим. ред.) искал, не нашел" – написал фотограф в своем "Инстаграм".

Подписчики Дмитрия Исхакова посоветовали ему присмотреться к выпускнице "Фабрике звезд" Юлии Паршуте. Бывший муж Полины Гагариной ответил, что не знаком с ней лично, однако считает ее довольно привлекательной и был бы не против сблизиться. Что ж, Юлия Паршута сейчас свободна, а Исхаков и Гагарина в разводе, так что время покажет.

Пока Полина Гагарина делит совместно нажитое имущество с Дмитрием Исхаковым в суде. За шесть лет лет совместной жизни у супругов накопилось немало добра.