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"Давай я тебе заплачу деньги": Игорь Крутой попался на попытке дать взятку журналисту

Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В эфире шоу "ЧЕстный ответ" журналист Владимир Полупанов рассказал, как в 90-е годы общался с представителями шоу-бизнеса. В то время с ним случилось несколько интересных историй.
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Все началось с того, что репортер написал нелицеприятный отзыв на дуэт "Академия" с Лолитой Милявской и Александром Цекало. Однако очень скоро журналист получил приглашение в суд, так как артисты посчитали, что статья автора – клевета.

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Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Владимир Полупанов отметил, что, сидя на концерте, написал едкую заметку о тех, кто ему не понравился, в их число как раз вошел дуэт. Как оказалось, певцы сильно обиделись, посчитав обвинения в исполнении под фонограмму ложными. "Цекало попросил главного редактора извиниться и дать опровержение. Однако мы этого не сделали", – рассказал журналист.

В итоге дело газета проиграла, и изданию пришлось выплатить компенсацию в размере полутора тысяч долларов. На заседании суда присутствовали многие звезды, в том числе и Игорь Крутой, который пришел поддержать коллег по сцене.

Через некоторое время скандал случился уже с участием композитора. Владимир Полупанов нашел сходство между музыкой Крутого и другими популярными мелодиями. Инцидент едва не закончился дракой. На одной из вечеринок артист набросился на репортера с кулаками и прижал к стенке, обещая расправиться.

"Я его уличил в плагиате, но он отбивался как мог", – вспоминает журналист.

Однако через какое-то время композитор все же согласился дать Владимиру Полупанову интервью. В ходе беседы Игорь Крутой предложил автору статей взятку взамен на молчание. "Давай я тебе заплачу деньги, а ты про меня вообще не будешь писать", – говорит журналист. В итоге конфликт со временем сам собой сошел на нет.

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Автор: 17 декабря 2020, 19:38 Источник: ЧЕстный ответ ✓ Надежный источник
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комментарии

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