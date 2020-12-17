"Давай я тебе заплачу деньги": Игорь Крутой попался на попытке дать взятку журналисту

Все началось с того, что репортер написал нелицеприятный отзыв на дуэт "Академия" с Лолитой Милявской и Александром Цекало. Однако очень скоро журналист получил приглашение в суд, так как артисты посчитали, что статья автора – клевета.
Владимир Полупанов отметил, что, сидя на концерте, написал едкую заметку о тех, кто ему не понравился, в их число как раз вошел дуэт. Как оказалось, певцы сильно обиделись, посчитав обвинения в исполнении под фонограмму ложными. "Цекало попросил главного редактора извиниться и дать опровержение. Однако мы этого не сделали", – рассказал журналист.
В итоге дело газета проиграла, и изданию пришлось выплатить компенсацию в размере полутора тысяч долларов. На заседании суда присутствовали многие звезды, в том числе и Игорь Крутой, который пришел поддержать коллег по сцене.
Через некоторое время скандал случился уже с участием композитора. Владимир Полупанов нашел сходство между музыкой Крутого и другими популярными мелодиями. Инцидент едва не закончился дракой. На одной из вечеринок артист набросился на репортера с кулаками и прижал к стенке, обещая расправиться.
"Я его уличил в плагиате, но он отбивался как мог", – вспоминает журналист.
Однако через какое-то время композитор все же согласился дать Владимиру Полупанову интервью. В ходе беседы Игорь Крутой предложил автору статей взятку взамен на молчание. "Давай я тебе заплачу деньги, а ты про меня вообще не будешь писать", – говорит журналист. В итоге конфликт со временем сам собой сошел на нет.
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