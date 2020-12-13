"Поздравляю, Серега!": Крутого озарила новость о беременности жены Шнурова

Заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Крутой отреагировал на известие об "интересном положении" молодой супруги Сергея Шнурова. Композитор прокомментировал перемены в жизни музыканта.

Днем 13 декабря Сергей Шнуров объявил в инстаграм-канале, что не за горами счастливый момент, в который на свет появится его третий ребенок. В настоящее время у артиста уже есть дочь и сын от предыдущих браков, а его нынешняя супруга Ольга Абрамова беременна. Отцовство музыканта стало популярной темой для обсуждений в Сети. Лидера группы "Ленинград" поздравили поклонники и звезды шоу-бизнеса. Одной из первых публичных персон, которая выразила мнение о беременности жены Сергея Шнурова, стал Игорь Крутой.

"Поздравляю, Серега!!!", – написал композитор в комментариях к публикации Сергея Шнурова об ожидании малютки. Народный артист России добавил к тексту три символа в виде рукопожатия. Видимо, с помощью эмодзи он решил выразить накатившие эмоции о крепкой мужской дружбе и солидарности. Поздравление Игоря Крутого оценили многие пользователи Сети. Его комментарий собрал более сотни лайков.

Напомним, что Сергей Шнуров написал стихотворение на тему ожидания дитя. Он признался, что находится под сильным впечатлением и расплывается в робкой улыбке при мысли о ребенке. В новом литературном произведении артиста на удивление не оказалось нецензурной лексики и жаргона. На поздравление Игоря Крутого артист пока никак не отреагировал.