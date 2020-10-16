Игорь Крутой подогрел слухи о проблемах со здоровьем: Надеемся на лучшее

На днях Крутой поделился кадрами со съемок выпуска шоу "Привет, Андрей!", посвященному Николаю Баскову. Несмотря на то, что композитор не любит сниматься в передачах, он не отказал другу в просьбе. Игорь Яковлевич трогательно поздравил народного артиста с 44-летием.
Как пишет "7дней.ru", пользователи Сети, посмотрев новое видео композитора, обратили внимание на худобу маэстро. "Один скелет остался! Надеемся на лучшее", – цитирует неравнодушных издание. Это стало новым поводом для слухов о проблемах со здоровьем у Крутого.
Ранее Игорь Яковлевич рассказывал, что в начале 2000-х у него обнаружили новообразование в поджелудочной железе. Врачи провели операцию и, как говорил сам маэстро, "дали пожить".
Любопытно, что несколько лет назад журналисты сообщали о страдающем диабетом композиторе. Якобы из-за этой болезни Игорь Яковлевич начал терять вес. Сам же Крутой неоднократно говорил, что поводов для беспокойств нет.
Напомним, недавно композитора обвинили в воровстве. Крутой представил песню "Осень", записанную вместе с Ириной Аллегровой. В композиции тот же текст, что и в одноименном треке Маши Распутиной. Творение маэстро с артисткой не оценил музыкальный критик Сергей Соседов.
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