"Был первый стресс": известный актер о близости с Орбакайте

Скоро на экраны выйдет новая историческая драма "Гардемарины IV". Съемки идут с прошлого года. В кино снялись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и многие другие. Также в фильме сыграла певица Кристина Орбакайте в роли Екатерины Великой. Она уже появлялась в картине "Виват, гардемарины!" в роли принцессы Фике.
Режиссер Светлана Дружинина рассказала, что видела в роли принцессы именно дочь Аллы Пугачевой, ведь она восхитила ее еще в детстве, когда сыграла изгоя в фильме "Чучело".
В эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" звезды поговорили по душам и вспомнили многие курьезные случаи из прошлого. Дружинина очень хотела, чтобы тогда роль сыграла именно Орбакайте, и никто другой. Из-за этого пришлось даже поругаться с некоторыми коллегами, которые лоббировали своих детей.
В то время Кристина Орбакайте уже встречалась с Владимиром Пресняковым. Этот факт очень пугал ее партнера по роли Михаила Мамаева. Он так боялся сближаться с Кристиной, что перенервничал. А ведь в картине им нужно было по-настоящему целоваться.
"Для меня был первый стресс – это пробы с Кристиной", – с юмором отметил Мамаев.
Ранее "Дни.ру" писали о вероятном многолетнем конфликте Светланы Дружининой с Сергеем Жигуновым. Дескать, знаменитости стали ругаться еще во время создания первого фильма о гардемаринах. Стоит отметить, что в новой части фильма актера уже не будет.
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