Сергей Маковецкий подхватил смертельную инфекцию

Пандемия коронавируса не отступает. Власти до сих пор рекомендуют людям, находящимся в зоне риска, оставаться дома во избежание заражения. Как показывает практика, инфекция вызывает осложнения в основном у людей пожилого возраста. 62-летний Сергей Маковецкий себя не сберег, поэтому тест на ковид у него оказался положительным.
Симптомы появились у актера в четверг, 10 декабря, поэтому он решил обратиться к специалистам. Врачи поставили диагноз "острая инфекция верхних дыхательных путей". По словам Кирилла Крока, в настоящий момент Сергей Васильевич чувствует себя нормально. У артиста даже не повышена температура тела, поэтому госпитализация не потребовалась.
Через несколько дней Маковецкий сдаст тест на коронавирус, а пока актер проходит лечение на дому. Остается надеяться, что Сергей Васильевич пошел на поправку, и в скором времени он снова будет радовать поклонников своими работами.
Напомним, Сергей Маковецкий снялся в таких фильмах, как "Троцкий", "Брат 2", "Жмурки", "Карнавальная ночь 2", "Утомленные солнцем 2", и других. С 1980 года актер служит в театре имени Вахтангова.
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