Почти не плакала: вдова Остроумова возле гроба Гафта поразила выдержкой

Среди желающих проводить в последний путь Валентина Гафта был художественный руководитель театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков. Он произнес трогательную речь и отметил, что Гафт сыграл значимую роль в его жизни.
Владимир Машков вспомнил свой режиссерский кинодебют – фильм "Сирота казанская" в 1997 году. В картине снялись мэтры кино Валентин Гафт, Олег Табаков и Лев Дуров.
"Та сила их доверия, веры в меня... Она, наверно, сделала меня тем, кем я сейчас являюсь", – сказал Машков.
После этого он приблизился к вдове Валентина Гафта актрисе Ольге Остроумовой. Она сидела рядом с гробом покойного. Несмотря на невосполнимую утрату, она старалась держать себя в руках и практически не плакала. Во время произнесения прощальной речи голос Остроумовой слегка дрогнул.
Также на церемонию прощания с Валентином Гафтом приехали Игорь Костолевский, Михаил Боярский, Евгений Миронов, Лия Ахеджакова и многие другие.
Валентину Гафту было 85 лет. Последнее время он чувствовал себя неважно, не мог самостоятельно передвигаться и почти не разговаривал. Актер перенес инсульт, после которого так и не смог оправиться.
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Психоанализ Клавы
Трусы
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти